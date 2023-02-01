Разведка Британии объяснила, почему оккупанты постоянно обстреливают Херсон: есть несколько целей

Херсон больше всех крупных украинских городов, не считая Донбасса, подвергается обстрелам со стороны армии РФ. Вероятно, российское командование стремится подорвать дух гражданского населения и сдержать контратаки украинских войск через Днепр.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 1 февраля. Как отмечается, в последние дни одни из самых интенсивных обстрелов в войне произошли на юге Украины вдоль реки Днепр.

В частности, войска РФ вели артиллерийский обстрел Херсона с востока от реки.

29 января местные власти сообщили о гибели трех мирных жителей. Кроме того, были повреждены два иностранных судна в порту, что привело к разливу нефти.

"Херсон остается самым обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точное обоснование расходования Россией своих истощенных запасов боеприпасов здесь неясно. Однако командиры, вероятно, отчасти стремятся подорвать боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр", – считают британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным американского ISW, РФ готовит новое наступление в ближайшие месяцы, но Москва переоценивает свои возможности.

На Западе полагают, что для России возможность изменить ход войны на данный момент "ограничена". Оккупанты пытаются восполнить свои потери, но вряд ли это принесет им стратегический успех. Причиной называют соотношение военных сил РФ, оборудования и материально-технического обеспечения.