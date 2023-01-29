Войска РФ атаковали порт в Херсоне: произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. Видео

Российские военные преступники нанесли удар по порту в Херсоне. Повреждения получили два судна, из-за чего в реку Днепр произошла утечка нефтепродуктов.

Видео дня

Об этом 29 января сообщила Херсонская ОГА (ОВА), заявив, что обстрел случился "недавно". Конкретная дата не указывается. В Telegram-канале пресс-служба опубликовала видео, чтобы показать нефтяные пятна на воде (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что вражеский обстрел повредил корабли, принадлежащие иностранным компаниям.

Один из российских снарядов пробил корпус и место хранения топлива на борту. Из-за этого нефтепродукты попали в реку.

"В настоящее время силами экипажа судна удалось локализовать излияние нефтепродуктов", – рассказали в областной военной администрации.

Напомним, что недавно стало известно об обстреле судна Tuzla под флагом Турции в порту Херсона российскими оккупантами. Там возник пожар, но никто не пострадал, потому что людей на борту не было.

Как писал OBOZREVATEL:

– 29 января ВС РФ нанесли очередной удар по Херсону. Погибли минимум три человека (две мужчины и одна женщина). Еще шесть мирных жителей получили ранения. Один из объектов, который стал целью "второй армии мира" – городская клиническая больница, где была ранена медицинская сестра и работница буфета.

–26 января оккупанты обстреляли село Кочубеевку Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, трое пострадали. Также захватчики ударили по зданию Кочубеевского сельсовета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!