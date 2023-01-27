Войска РФ совершили 70 пусков ракет за сутки: в Генштабе рассказали о вражеских атаках и назвали самые горячие участки фронта

Силы обороны Украины накануне отбили атаки войск РФ в районах 11 населенных пунктов Луганщины и Донбасса. Защитники поразили несколько пунктов управления, базы сосредоточения врага и оружия, сбросили "бавовну" на его склады с боеприпасами.

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Оккупанты же совершили 70 пусков ракет, десятки авиаударов и более сотни обстрелов с РСЗО по мирным городам и позициям наших воинов. О событиях на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 27 января – 338-й день войны.

Так, за прошедшие сутки агрессор нанес 44 авиационных удара, 18 из них – с использованием БПЛА Shahed-136. Все эти дроны-камикадзе сбила украинская ПВО. Также ВС РФ совершили 70 пусков ракет (47 было уничтожено), 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты. Высокой остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Украинские воины отбили атаки оккупантоы в районах Площанки, Невского и Краснопоповки Луганской области, а также Верхнекамянского, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки, Водяного, Невельского, Марьинки и Угледара на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок врага не обнаружено. Однако продолжаются совместные учения с Беларусью, под видом которых РФ наращивает авиационную группировку на территории республики.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы н. п. Тимоновичи и Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка, Павловка и Большая Писаревка на Сумщине; Стрелечья, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении российская армия обстреляла Двуречную, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестово и Лозовую Харьковской области; Стельмаховку Луганской области и Ивановку – Донецкой.

На Лиманском направлении под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого на Луганщине, Ямполевки на Донетчине.

На Бахмутском направлении под огнем агрессора оказались Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка, а на Новопавловском – Угледар, Большая Новоселка и Времовка на Донетчине.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня ВС РФ пострадали районы более 20 населенных пунктов, в том числе Новополье на Донетчине; Полтавка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Вышетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон.

Наша авиация в течение суток нанесла восемь ударов по районам врага, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты три разведывательных БПЛА захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили четыре пункта управления, район сосредоточения живой силы, два – артиллерии, а также склад боеприпасов и два других важных объекта армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Угледара. В ISW рассказали о действиях ВС РФ и их запасе иранских дронов.

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