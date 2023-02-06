Войска РФ стягивают резервы на Луганщину: наступление врага может начаться после 15 февраля, – Гайдай

Страна-агрессор Россия продолжает стягивать свои военные резервы на Луганщину. Кроме солдат, оккупанты свозят больше техники и вооружения, которое прячут в лесах.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона 6 февраля. По его словам, вражеское наступление может начаться в любой момент после 15 февраля.

"Они строят больше оборонительных рубежей, откуда будут пытаться делать эти полномасштабные наступления. Также подвозят боекомплект и меньше его тратят – это уже не круглосуточные обстрелы. Мы понимаем, что они понемногу начинают его экономить, опять же, готовясь к наступлению", – пояснил чиновник.

Он предположил, что российским войскам понадобится не менее 10 суток, чтобы собрать все резервы. Где--то в это время должно было закончиться двухмесячное обучение "нескольких сотен или тысяч" новоиспеченных оккупантов, которых РФ призвала по "частичной" мобилизации.

В то же время, говорит глава Луганской ОВА, врагу нужно еще около двух недель для перемещения резерва с баз подготовки – из Беларуси и РФ.

"Чтобы привезти их на территорию оккупированной части Донецкой и Луганской областей, сформировать подразделения. После 15 февраля можно ожидать в любое время", – спрогнозировал Гайдай возможность наступления войск РФ.

Отметим: издание Financial Times написало, что Киев получил разведданные о новом наступлении РФ: в планах российского диктатора Владимира Путина "захватить весь Донбасс в целом до марта 2023 года". В то же время ВСУ готовятся к вероятному крупномасштабному наступлению войск страны-агрессора. Предполагается, что массовая атака может произойти в течение 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Михаил Самусь подчеркнул, что у армии РФ нет сил для того, чтобы повторить масштабное наступление на Украину, как в начале вторжения в феврале прошлого года. Однако оккупанты концентрируют большие силы на Донбассе и, вероятно, по приказу Путина будут пытаться выйти на админграницы Донетчины и Луганщины.

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