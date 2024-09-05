Войска РФ ударили КАБом по Ямполю в Сумской области: шесть раненых, разрушены дома. Фото

Войска государства-агрессора России в течение среды, 4 сентября, снова массированно обстреливали пограничные громады в Сумской области. Под вражеским огнем в течение дня было 15 громад, ранения в общей сложности получили семь мирных жителей. На населенный пункт Ямполь враг сбросил КАБ, правоохранители начали расследование.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Там рассказали, что всего российские оккупанты совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов региона, всего было зафиксировано 149 взрывов.

Враг сбрасывал на мирные населенные пункты КАБы, боеприпасы из дронов, атаковал FPV-дронами, обстреливал города из артиллерии, минометов, гранатометов, реактивных систем залпового огня.

Больше всего людей пострадали в Ямпольской громаде – зафиксировано шесть пострадавших. Как сообщили в Сумской областной прокуратуре, начато расследование по факту авиаудара российских войск по гражданской инфраструктуре на приграничье Сумщины – оккупанты сбросили КАБ на населенный пункт Ямполь Шосткинского района.

Ранения получили мужчины 36 и 62 лет, а также женщины 56 и 72 года. Также повреждены частные домовладения и государственные учреждения.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области", – говорится в сообщении.

По словам Ямпольской поселковой головы Ольги Губарь, в поселке повреждено много жилых домов, их точное количество сейчас устанавливает специальная комиссия.

"По частному сектору попадания, дома нет, есть разрушенные дома, люди живы. Работает сейчас наш оперативный штаб, все население, понесшее убытки, пусть обращаются в поселковый совет, у нас есть материал на первое время, и дальше будет комиссионная актировка проходить и заноситься в единый реестр поврежденного имущества", – передает Суспільне слова поселкового головы.

Кроме того, враг обстрелял Свескую громаду из РСЗО (зафиксировано 8 взрывов), ранения получила местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, россияне прицельно сбросили на город управляемую авиационную бомбу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!