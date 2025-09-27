Войска РФ ударили по аварийной бригаде газовщиков на Сумщине: дрон направили сознательно

Российские войска атаковали бригаду газовщиков на Сумщине. Российский дрон прицельно ударил по автомобилю специалистов, когда те прибыли ликвидировать последствия вражеского авиаудара в одном из населенных пунктов региона.

Автомобиль ударом был уничтожен, однако люди, к счастью, уцелели. О преступлении РФ рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Что известно

По словам Корецкого, в Сумской области россияне совершили очередное военное преступление: они атаковали дроном газовщиков, прибывших на вызов в одно из сел области.

"Россияне атаковали наших газовщиков на Сумщине. Аварийная бригада приехала на вызов после очередного российского авиаудара в одно из сел, чтобы локализовать повреждения в газовых сетях. А уже во время аварийных работ враг сознательно направил дрон в служебное авто газовщиков. К счастью, коллеги уцелели. Авто уничтожено", – отметил председатель правления "Нафтогаза".

Он назвал действия оккупантов "терроризмом": операторы БпЛА точно знают, кого атакуют, – и не могли не видеть, что бьют по аварийной бригаде. Поэтому в том, что удар является частью вражеской тактики террора, не остается никаких сомнений.

"Это – терроризм в чистом виде. Даже в таких сложных условиях прифронтовых регионов наши коллеги работают в усиленном режиме. Ведь в большинстве населенных пунктов газ – это единственная возможность приготовить пищу, подогреть воду или обогреть дом. Это – смелость и преданность делу", – подчеркнул Корецкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября войска РФ атаковали железную дорогу в Одесской области. Повреждена инфраструктура, пришлось останавливать поезда, из-за чего они впоследствии продолжили движение с задержкой.

Однако остановка поездов помогла избежать жертв и пострадавших как среди пассажиров, так и среди сотрудников УЗ.

