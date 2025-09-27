Войска РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: есть повреждения, поезда пришлось останавливать
В ночь на 27 сентября российские войска атаковали ударными БпЛА Одесскую область. В регионе под дроновыми ударами оказалась железнодорожная инфраструктура.
Из-за вражеской атаки есть повреждения на железной дороге, пришлось останавливать движение поездов. Подробности сообщили в "Укрзалізниці".
Что известно
Россияне продолжают попытки атаковать украинскую железную дорогу. Прошлой ночью под ударами вражеских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области.
"Есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров — благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено — мы прилагаем максимум усилий, чтобы сократить отставание от графика", – рассказали в "Укрзализныце".
По данным Одесской областной прокуратуры, попадание по транспортной инфраструктуре произошло в Подольском районе.
Сейчас правоохранители фиксируют последствия вражеского террора.
"Установлено, что в ночь с 26 на 27 сентября, вооруженные силы РФ атаковали ударными дронами территорию Подольского района. Повреждения снова получили объекты транспортной инфраструктуры. На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ... Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – заявили в прокуратуре региона.
Пассажирам в компании-перевозчике посоветовали отслеживать информацию о задержках поездов на ресурсе УЗ.
"Обязательно всех довезем! Спасибо за понимание и поддержку", – обратились к украинцам в УЗ.
Задерживаются поезда
Согласно информации УЗ, самая длинная задержка движения коснулась поезда №105/106 сообщением Одесса-Главная – Киев-Пассажирский: в столицу он прибудет на 3 часа 42 минуты позже графика.
Также задерживаются поезда (в скобках сказано время задержки по состоянию на 9 часов утра):
- №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+2:55)
- №11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:30)
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+2:24)
- №25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+1:50)
- №135/136 Черновцы-Одесса-Главная (+1:50)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:32)
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:16)
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:57)
- №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:57)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:44)
- №31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:37)
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:25)
- №243/244 Киев-Пас.-Львов (+0:13)
- №63/64 Харьков-Пас.-Львов (+0:13)
- №111/112 Изюм-Львов (+0:13)
- №89/90 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:12)
- №721/722 Киев-Пас.-Харьков-Пас. (+0:12)
- №351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:10)
- №115/116 Запорожье-1-Черновцы (+0:08)
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:08)
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:08)
- №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:07)
- №15/16 Харьков-Пас.-Ясиня (+0:07)
- №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)
Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия ударила по магазину в Запорожье. Торговое заведение подвергся разрушениям. В городе нарушено электроснабжение.
Кроме того, накануне вечером оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Сообщалось о пяти пострадавших, а также о повреждении домов и автомобилей.
