Войска РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: есть повреждения, поезда пришлось останавливать

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали ударными БпЛА Одесскую область. В регионе под дроновыми ударами оказалась железнодорожная инфраструктура.

Из-за вражеской атаки есть повреждения на железной дороге, пришлось останавливать движение поездов. Подробности сообщили в "Укрзалізниці".

Что известно

Россияне продолжают попытки атаковать украинскую железную дорогу. Прошлой ночью под ударами вражеских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области.

"Есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров — благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено — мы прилагаем максимум усилий, чтобы сократить отставание от графика", – рассказали в "Укрзализныце".

По данным Одесской областной прокуратуры, попадание по транспортной инфраструктуре произошло в Подольском районе.

Сейчас правоохранители фиксируют последствия вражеского террора.

"Установлено, что в ночь с 26 на 27 сентября, вооруженные силы РФ атаковали ударными дронами территорию Подольского района. Повреждения снова получили объекты транспортной инфраструктуры. На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ... Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – заявили в прокуратуре региона.

Пассажирам в компании-перевозчике посоветовали отслеживать информацию о задержках поездов на ресурсе УЗ.

"Обязательно всех довезем! Спасибо за понимание и поддержку", – обратились к украинцам в УЗ.

Задерживаются поезда

Согласно информации УЗ, самая длинная задержка движения коснулась поезда №105/106 сообщением Одесса-Главная – Киев-Пассажирский : в столицу он прибудет на 3 часа 42 минуты позже графика.

Также задерживаются поезда (в скобках сказано время задержки по состоянию на 9 часов утра):

№749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+2:55)

№11/12 Львов-Одесса-Главная (+2:30)

№127/128 Запорожье-1-Львов (+2:24)

№25/26 Ясиня-Одесса-Главная (+1:50)

№135/136 Черновцы-Одесса-Главная (+1:50)

№77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная (+1:32)

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+1:16)

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:57)

№51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:57)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+0:44)

№31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+0:37)

№127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:25)

№243/244 Киев-Пас.-Львов (+0:13)

№63/64 Харьков-Пас.-Львов (+0:13)

№111/112 Изюм-Львов (+0:13)

№89/90 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:12)

№721/722 Киев-Пас.-Харьков-Пас. (+0:12)

№351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:10)

№115/116 Запорожье-1-Черновцы (+0:08)

№35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:08)

№37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:08)

№5/6 Запорожье-1-Ясиня (+0:07)

№15/16 Харьков-Пас.-Ясиня (+0:07)

№67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия ударила по магазину в Запорожье. Торговое заведение подвергся разрушениям. В городе нарушено электроснабжение.

Кроме того, накануне вечером оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Сообщалось о пяти пострадавших, а также о повреждении домов и автомобилей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!