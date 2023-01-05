Войска РФ ударили по центру Херсона и попали в дом: есть погибший

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей освобожденного Херсона. В четверг, 5 января, террористы нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре.

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В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, путинские террористы атаковали центральную часть города. Снаряд попал в жилой дом.

Янушевич отметил, что в результате обстрела погиб молодой мужчина.

"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина", – сообщили в ОВА.

Напомним, 3 января российские оккупационные войска снова атаковали Херсон. Военные преступники обстреляли город зажигательными снарядами.

Ранее сообщалось, что 2 января российские оккупанты нанесли очередной террористический удар по Херсонщине. Захватчики обстреляли городской рынок в Бериславе, в результате чего ранены по меньшей мере пять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первых минут нового 2023 года и до утра 1 января российские войска обстреливали Херсон. Известно по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом.

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