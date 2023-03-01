Войска РФ ударили ракетами по Кременчугскому району: под ударами – критическая и гражданская инфраструктура

1 марта вечером российские оккупанты совершили обстрел Полтавской области. В результате пострадала критическая и гражданская инфраструктура в Кременчугском районе.

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Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Взрывы раздались во время воздушной тревоги.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ!" – написал Лунин в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня, 1 марта, ночью во время воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области также раздались взрывы. Как впоследствии выяснилось, это работала ПВО, были сбиты пять вражеских дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 26 на 27 февраля Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине, к утру понедельника запустив 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов-камикадзе иранского производства.

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