Войска РФ усилили обстрелы на востоке и юге, ВСУ провели ''демилитаризацию'' личного состава и техники оккупантов — Генштаб

За текущие сутки 6 февраля российские захватчики совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.

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Также в течение дня были зафиксированы 5 ракетных и 12 авиационных ударов с вражеской стороны. Об этом рассказали представители Генштаба в своем ежедневном отчете в Facebook.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области", – указали наши военные.

Также российские фашисты продолжали обстрелы по следующим направлениям:

на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении противник оказал огненное влияние по районам Тернов Донецкой области и Площадки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области;

на Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка на Днепропетровщине;

на Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", не находящихся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%.

"На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ РФ", – заметили военные Генштаба.

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