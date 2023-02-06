Войска РФ усилили обстрелы на востоке и юге, ВСУ провели "демилитаризацию" личного состава и техники оккупантов — Генштаб
За текущие сутки 6 февраля российские захватчики совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.
Также в течение дня были зафиксированы 5 ракетных и 12 авиационных ударов с вражеской стороны. Об этом рассказали представители Генштаба в своем ежедневном отчете в Facebook.
"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области", – указали наши военные.
Также российские фашисты продолжали обстрелы по следующим направлениям:
- на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;
- на Лиманском направлении противник оказал огненное влияние по районам Тернов Донецкой области и Площадки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области;
- на Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка;
- на Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;
- на Запорожском направлении обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка на Днепропетровщине;
- на Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка Херсонской области и Херсон.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", не находящихся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%.
"На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ РФ", – заметили военные Генштаба.
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