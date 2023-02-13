Войска РФ усилили обстрелы на всей линии столкновения, из-за массового дезертирства россиян на передовую перебрасывают ''мобиков'' с ОРДЛО – Генштаб

В армии государства-террориста России участились случаи "дезертирства" военнослужащих. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

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Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 13 февраля.

Кроме того, из-за значительного количества санитарных потерь среди вояк вражеской армии, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых захватчиков. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Армия агрессора, понесла потери, в частности, и за прошедшие сутки. Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.

Российские обстрелы территории Украины

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по мирным украинским городам.

В частности, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. В эти сутки под вражеским огнем оказались районы населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворечанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

В Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времевка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Столтенберг заявил, что государство-террорист Россия, вероятно, уже начало новое наступление на Украину. Международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение перед тем, как РФ сможет перехватить инициативу на поле боя;

– украинские защитники под Бахмутом на Донбассе отбили у оккупантов ранее утраченные позиции. Только пятеро пограничников Луганского пограничного отряда ликвидировали 20 наемников российского ППК "Вагнера", еще 20 боевиков получили ранения и трое попали в плен.

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