Войска РФ в Луганской области атакуют ВСУ волнами при поддержке авиации: Гайдай рассказал, как идут бои

На линии столкновения в Луганской области, в частности, в районе Белогоровки и на Кременском направлении началось серьезное обострение боевых действий. Российские оккупационные подразделения атакуют позиции украинских воинов с разных направлений, атаки идут "волнами".

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Наземным вражеским группировкам ВС РФ сейчас начали оказывать поддержку авиацией, однако заявления о якобы отступлении украинских воинов не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, российские оккупационные подразделения в Луганской области в последнее время существенно активизировались.

"Мы видим, что идет обострение, достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Много очень обстрелов. Подключают уже авиацию, атаки волнами постоянно идут с разных сторон", - рассказал глава Луганской ОВА.

В то же время Гайдай опроверг информацию, которую распространяют некоторые паблики, о якобы вытеснении украинских войск противником за админграницы Луганской области. Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции.

"Некоторые распространяют информацию, что уже оттеснили наши Силы обороны за предел админграницы Луганской области и уже они держат оборону на территории Донецкой области. Это не соответствует действительности, наши держат оборону", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что в любой момент готов лично снять видео в Луганской области, чтобы доказать, что "продвижение" россиян в регионе - фейк, а украинские воины остаются на местах.

"Люблю развенчивать фейки", - добавил Гайдай.

Напомним, накануне глава Луганской ОВА предостерег, что войска РФ стягивают силы на Луганщину. По словам Гайдая, концентрация вражеских войск в регионе очень сильно возросла. В течение нескольких недель захватчики пытаются "прощупывать" украинскую оборону вдоль всей линии фронта, включая Сватово, Кременную и Белогоровку.

Поэтому, не исключает чиновник, в ближайшее время возможно начало нового масштабного наступления в Луганской области, конечной целью которого Кремль ставит выход на админграницы региона.