Войска РФ атакуют в районе Бахмута и Авдеевки, ВСУ устроили рейды через Днепр: анализ боевых действий от ISW

Российские войска продолжают наступать в Бахмуте и Авдеевке на Донетчине. Тем временем Вооруженные силы Украины проводят рейды через реку Днепр, чтобы дойти до левого берега Херсонщины.

Видео дня

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 1 мая. "На кадрах с географической привязкой, опубликованных 29 и 30 апреля, видно, что российские силы незначительно продвинулись на трассе T0513 Бахмут – Северск к югу от Сакко и Ванцетти (14 км к северу от Бахмута) и в пределах запада Бахмута", – говорится в материале.

Российские пропагандисты в свою очередь в последние два дня утверждали, что силы ЧВК "Вагнер" якобы продвигались на западе и юго-западе Бахмута максимальным темпом "один-два квартала в день", российские и украинские войска также вели ожесточенные бои под Хромовым.

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 30 апреля его наемники продвинулись на 230 м в Бахмуте.

При это официальные лица Украины указали, что вагнеровцы и другие силы РФ изо всех сил пытаются сохранить темп наступательных операций в городе-крепости. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска в Бахмуте провели многочисленные атаки, но не продвинулись вперед, тогда как украинские войска провели контратаки и отбили часть позиций.

В частности, украинские силы вернули себе инициативу на поле боя в некоторых районах Бахмута, а российским не удалось перерезать украинские пути тылового обеспечения.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте действуют российские снайперы неопределенной специальной антитеррористической службы.

В то же время войска РФ продолжали наносить наземные удары вдоль линии Авдеевка – Донецк. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские силы отразили наземные атаки в районе Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что российские войска атаковали Северное в 5 км к западу от Авдеевки и юго-западнее Авдеевки. Некоторые российские источники заявили, что войска РФ атаковали вблизи Красногоровки в 9 км к северу от Авдеевки и якобы прорвали украинские оборонительные рубежи на западе Марьинки, а украинские силы провели контратаки по российским позициям возле Водяного в 7 км к юго-западу от Авдеевки.

На кадрах с геолокацией видно, что по состоянию на 29 апреля российские войска незначительно продвинулись к восточной окраине Угледара, отмечают в ISW.

В то же время пропагандисты Москвы продолжают утверждать, что украинские войска проводят рейды через Днепр, пытаясь форсировать реку, чтобы дойти до левого берега Херсонщины. По их словам, российские силы якобы отражают попытки переправы.

Один из командиров российской части, действующей на левобережье Херсонщины, заявил, что войска РФ выстроили глубоко эшелонированную линию обороны и регулярно выявляют и наносят поражение украинским силам. На геолоцированных кадрах, опубликованных росСМИ 30 апреля, видно, как российская 126-я гвардейская бригада береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ ведет обстрел украинских сил на острове Великий Потемкин.

В Украине же сообщили, что ВСУ продолжают вести контрбатарейные бои с российскими войсками в Херсонской области. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 30 апреля, что украинские контрбатарейные операции вынуждают российские войска постоянно маневрировать на левом берегу.

А советник Херсонской военной администрации Херсонской области Сергей Хлань сообщил 1 мая, что за последние три дня российские силы снизили интенсивность артиллерийского огня по правому берегу.

Что касается Запорожского направления, пропагандисты Кремля утверждают, что ситуация на западе Запорожской области якобы не изменилась по состоянию на 1 мая, отрицая якобы украинские заявления об успехах ВСУ. Один из них опубликовал видео, на котором утверждает, что находится в районе Гуляйполя, и заявляет, что украинские силы не прорвали российские оборонительные рубежи к юго-востоку от этого города.

Он также утверждал, что украинские сообщения о том, что украинские войска почти освободили Марфополь, Степановку и Новоселовку в радиусе 15 км от Гуляйполя, якобы не соответствуют действительности.

Однако ISW не удалось найти таких украинских заявлений и обнаружить что-либо, что подтверждало бы соответствующую деятельность ВСУ на этом участке фронта, говорится в отчете.

Пропагандисты также утверждают, что украинские силы ведут разведку боем и артиллерийский огонь на Запорожье. Геолоцированные российские кадры показали, что части 58-й общевойсковой армии ВС РФ обстреляли украинские позиции, направив листовки на польском языке, призывающие украинские силы сдаться к юго-западу от Орехова.

Российские источники также утверждали, что украинские силы обстреляли Токмак, повредив железнодорожное депо и станцию ​​техобслуживания. Кроме того, российские средства ПВО якобы сбили два беспилотника в Энергодаре. Ни одно из этих заявлений не указывает на необычную активность на это направлении, считают аналитики ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, войска РФ наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили там 41 атаку. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где наши воины держат оборону.

– Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении находится до 25,6 тыс. военных РФ. Также противник задействовал там десятки единиц разной военной техники.