ВСУ за сутки отбили более 40 атак врага, оккупанты усиливают контрразведывательный режим на Запорожье – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили 41 атаку войск РФ, которые сосредотачиваются на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка в Донецкой области, где наши воины держат оборону.

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На временно захваченной территории Запорожья оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы, а на Херсонщине объясняют "бавовной" проблемы с мобильной связью. Последние новости с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 2 мая – 433-е сутки полномасштабной войны.

Страна-агрессор и дальше применяет тактику террора. За прошедшие сутки ее военные нанесли 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), 17 авиаударов, 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Из-за действий оккупантов погибли и получили ранения мирные украинцы, в том числе дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажные и частные дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура. Вероятность осуществления врагом воздушных атак по всей территории Украины остается высокой.

В Генштабе ВСУ отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования Россией наступательных группировок не обнаружено. А на Северском и Слобожанском ее войска в течение суток сбросили управляемые авиабомбами по Лизуновке Черниговской области, в результате чего погиб ребенок. Также агрессор обстрелял н. п. Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский на Черниговщине; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, Садки Сумской области; Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее – Харьковской.

На Купянском направлении захватчики наступательных действий не проводили. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудары по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Его артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты также безуспешно наступали в сторону Предтечиного. Нанесли авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики наступали в направлении Северного и Первомайского, успеха не имели. Нанесли авиаудар по Авдеевке и обстреляли Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловку на Донетчине.

На Марьинском направлении ВС РФ продолжают атаковать позиции Сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка.

На Шахтерском направлении в течение суток наступательных действий оккупанты не вели, но обстреливали Угледар, Богоявленко и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупант обороняются. Обстреливают населенные пункты, среди которых Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща – Запорожской; Никополь – Днепропетровской; Херсон, Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомыс – Херсонской.

Российские захватчики ужесточают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в Дорожнянке, Решетиловке, Константиновке и Чумацком они запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

В Горностаевке на Херсонщине отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Командование оккупантов этот факт объясняет результатами поражения, которое наносят ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки уничтожила три зенитно-ракетных комплекса ВС РФ и нанесла семь ударов по районам сосредоточения их личного состава. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружения и техники, два склада боеприпасов и один – горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении находится до 25,6 тыс. оккупантов из РФ. Также враг задействовал там десятки единиц разной военной техники.

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