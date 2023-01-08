Войска РФ ведут наступление на Донбассе и несут большие потери, ВСУ отбили атаки около 16 населенных пунктов – Генштаб

В Украине начались уже 319-е сутки российского широкомасштабного вторжения, на которые враг для пополнения потерь и поддержания наступления перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. На некоторых направлениях армия РФ пытается наступать, а на других – обороняется.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах 16 населенных пунктов Донбасса, а также поразили ряд вражеских баз с живой силой и техникой. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 8 января.

"Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый режим "прекращения огня", за прошедшие сутки они нанесли девять ракетных, три авиаудара и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения". Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – заявили военные.

Отмечается, что 7 января воины ВСУ отбили атаки ВС РФ в районах 16 населенных пунктов, среди которых Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа на Донетчине.

Понеся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – оккупанты обороняются.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам со стороны войск РФ подверглись районы Старицы и Двуречной на Харьковщине. Также агрессор применил ударный БПЛА возле Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии российская армия обстреляла районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении врагом обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении под огневое воздействие ВС РФ попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Агрессор продолжает нести потери. Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область РФ прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

На временно занятых территориях, в частности в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, показывают только российское телевидение.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также три – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Были сбиты три российских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10". Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении в Херсонской области войска РФ продолжают перманентно нести потери благодаря эффективной работе ВСУ. Здесь у захватчиков больше нет такого понятия, как глубокий тыл.

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