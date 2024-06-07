Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим в последнее время остается Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19.30 пятницы, 7 июня.

С начала текущих суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 65. Однако наши воины готовы сломать наступательные планы врага, отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении попыток российских атак не зафиксировано. Но захватчики терроризируют Харьковщину авиаударами со своей территории – агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терновое потерпело два авиаудара шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника, одно боеприкосновение еще продолжается. По предварительным данным, потери оккупантов в этом направлении за сутки составили 84 человека. Также уничтожены два танка и две боевые бронированные машины врага.

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг попытался дважды атаковать Силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клищиевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до девяти. Наши защитники отразили восемь штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении два вражеских Ка-52 нанесли удар тридцатью неуправляемыми ракетами по Каменскому. С начала суток украинские воины отразили три штурмовых действия противника вблизи Работиного. Продолжается бой неподалеку от Малой Токмачки.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 оккупантов ежемесячно становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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