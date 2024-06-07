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Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Михаил Левакин
War
2 минуты
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Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим в последнее время остается Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19.30 пятницы, 7 июня.

С начала текущих суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 65. Однако наши воины готовы сломать наступательные планы врага, отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении попыток российских атак не зафиксировано. Но захватчики терроризируют Харьковщину авиаударами со своей территории – агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терновое потерпело два авиаудара шестнадцатью НАРами.

Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Купянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника, одно боеприкосновение еще продолжается. По предварительным данным, потери оккупантов в этом направлении за сутки составили 84 человека. Также уничтожены два танка и две боевые бронированные машины врага.

Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Северском направлении враг попытался дважды атаковать Силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Краматорском направлении с начала суток российские войска семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клищиевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки.

Войска России атакуют на шести направлениях, но безуспешно: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до девяти. Наши защитники отразили восемь штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении два вражеских Ка-52 нанесли удар тридцатью неуправляемыми ракетами по Каменскому. С начала суток украинские воины отразили три штурмовых действия противника вблизи Работиного. Продолжается бой неподалеку от Малой Токмачки.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин проговорился, что ВС РФ ежемесячно безвозвратно теряют 5000 солдат на фронте в Украине. По оценкам ISW, еще около 15 000 оккупантов ежемесячно становятся "грузом 300" во время боев против ВСУ.

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