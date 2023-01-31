Войска России используют гражданских для поиска проходов через минные поля – ЦНС

Российские военные продолжают совершать преступления на оккупированных территориях Украины. В частности, зафиксированы случаи, когда захватчики отправляли гражданских к позициям ВСУ через минные заграждения для разведки.

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Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в Центре национального сопротивления. Такую информацию учреждение получило от украинских военнослужащих.

Такие действия войск государства-агрессора России были замечены на Запорожском направлении. По данным ЦНС, на позиции украинских войск выходили люди, вынужденные остаться жить на временно захваченных оккупантами территориях.

Захватчики заставляли украинцев передавать военным сообщения о якобы предложении забрать тела своих погибших. Однако после этого оккупанты вести переговоры отказывались.

По информации защитников Украины, россияне намеренно отправляют людей по заминированным дорогам. Таким образом они пытаются обнаружить варианты, как проходить через минные заграждения.

Они следят за людьми, которых отправляют к позициям ВСУ, и так получают необходимую информацию.

В ЦНС подчеркнули, что это еще одно военное преступление российских оккупантов против украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты на освобожденных украинских территориях оставили после себя много смертельных ловушек – заминированные здания и машины, зарытые фугасы и растяжки. Минный террор страны-агрессора России – еще один вид террора, которому Украине придется противодействовать в течение следующих лет.