Войска России ударили по Конотопу баллистикой и "Шахедами": есть разрушения

Войска государства-агрессора России в ночь на понедельник, 5 мая, атаковали Сумщину. Под вражеским ударом оказался город Конотоп, по которому оккпанты били ударными беспилотниками типа "Шахед" и баллистическими ракетами.

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Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин на своем канале в Telegram. По его словам, в результате удара уничтожен объект инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без погибших и раненых. Городской голова уточнил, что атака была комбинированнная с применением более десяти "Шахедов" и двух баллистических ракет.

"Россияне били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города", – написал Семенихин.

Напомним, что в ночь на 4 мая Киев подвергся очередной атаке российских дронов-камикадзе. Беспилотники типа "Шахед" нанесли ущерб жилым домам в Оболонском и Святошинском районах.

Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах. Известно, что пострадали 11 человек, из которых двое детей.

Кроме того, российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы, раздалась серия взрывов. В городе есть повреждения, в том числе огнем, и пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключил, что россияне могут устроить провокации по случаю 9 мая. На фронте фиксируется больше всего штурмов за последние месяцы при том, что РФ предлагает прекращение огня в праздничные дни.

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