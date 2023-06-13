Войска России ударили по Константиновке на Донетчине: есть погибший и раненные. Фото

Российские оккупанты днем в понедельник, 12 июня, снова ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате очередного военного преступления страны-агрессора погиб один местный житель.

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Еще два человека получили ранения. Об этом сообщили на Facebook-странице Донецкой областной прокуратуры. Как отмечается, оккупанты ударили прямо по частному сектору.

По предварительным данными, Контантиновка была обстреляна из ствольной артиллерии.

На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который во время атаки РФ косил траву. Кроме того, снаряды российских оккупантов попали и по частному сектору –осколочные ранения получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Также обстрелами оккупационной армии страны-агрессора России в Константиновке повреждены фасады частных домовладений.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ударили тремя авиабомбами по прифронтовому Орехову на Запорожье. В результате очередной террористической атаки один человек погиб и еще один получил ранения.

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