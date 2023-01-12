Войскам РФ грозит дефицит боеприпасов: в ISW объяснили, как это повлияет на ситуацию на фронте в Украине

Российские войска в Украине испытывают дефицит снарядов для 122-мм и 152-мм артиллерийских орудий. И российская оборонная промышленность неспособна решить эту проблему.

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Это помешает войскам РФ поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики ISW ссылаются на заявления ряда представителей США и Украины, которые сообщили CNN, что в ряде районов боевых действий в Украине интенсивность артиллерийского огня оккупационных войск значительно снизилась - на отдельных направлениях на 75%, это минимум с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Как пишет ISW, Россия вынуждена либо уменьшить обстрелы из-за сокращения запасов, или пересмотреть тактику.

"Спикер Восточной группы войск Украины Сергей Череватый заявил, что летом 2022 года российские войска истощили свои запасы 122-мм и 152-мм артиллерийских орудий и другие резервы, полагая, что чрезмерный артиллерийский огонь приведет к более быстрым результатам. Череватый отметил, что российские силы теперь должны перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов России и закупать дополнительные боеприпасы в зарубежных странах, чтобы компенсировать такой дефицит, что приводит к снижению скорострельности", – отмечено в отчете.

Признают существование проблемы - истощение российских запасов боеприпасов - и в России. По данным российских источников, нехватка боеприпасов и припасов в России серьезно препятствует продвижению российских войск.

"Известный российский блогер (и член рабочей группы по мобилизации при президенте России Владимире Путине) заявил в федеральной телепрограмме, что усилия России по формированию вооруженных сил, такие как мобилизация, недостаточны, отметив, что успех России на передовой зависит от ее экономики и военно-промышленного комплекса", – констатировали эксперты ISW.

Аналитики Института изучения войны мнение российского блогера разделяют: они убеждены, что усилия Москвы по формированию новых сил вряд ли окажут решающее влияние на ход войны, если Россия не решит свои фундаментальные проблемы с обеспечением своих военных действий в Украине.

Напомним, ранее в ISW рассказали о боях за Соледар. По данным организации, , несмотря на бравурные заявления российских пропагандистов, войска РФ не захватили город, там продолжаются ожесточенные бои.

В то же время, оккупанты по-прежнему далеки от окружения и тем более от захвата Бахмута. А заявления пропагандистов об операциях "вагнеровцев" и обычных российских вооруженных формирований в этом районе лишь отражают конкурирующие данные об ответственности за самые последние "заметные тактические успехи" РФ в войне против Украины.