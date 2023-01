Войска РФ не захватили Соледар: в ISW рассказали о боях за город и оценили, удастся ли захватчикам окружить Бахмут

Российские войска не захватили Соледар, несмотря на недавние "успехи", и возможное окружение города вряд ли позволит оккупантам захватить Бахмут. А заявления пропагандистов об операциях "вагнеровцев" и обычных российских вооруженных формирований в этом районе лишь отражают конкурирующие данные об ответственности за самые последние "заметные тактические успехи" РФ в войне против Украины.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 11 января. Накануне российские источники утверждали, что оккупанты "захватили большую часть Соледара", поскольку бои там продолжались, однако аналитики не могут подтвердить полный его захват россиянами.

"Кадры с геолокацией, опубликованные 10 и 11 января, показывают, что российские войска достигли западной части Соледара и, вероятно, перекрыли основные пути его снабжения. Некоторые источники РФ утверждали, что их войска полностью захватили город, в то время как другие говорили, что украинские силы все еще удерживают позиции на его западных окраинах и в пригородах", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, некоторые российские пропагандисты утверждали, что войска РФ полностью "окружили оставшиеся украинские силы" в Соледаре и "проводят зачистки", хотя один известный российский блогер признал, что российские ВС не могут окружить ВСУ, защищающие населенный пункт. Украинские официальные лица опровергли заявления России о полном захвате Соледара и сообщили, что Силы обороны все еще ведут ожесточенные бои в городе.

По данным Генштаба ВСУ, 11 января российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара. Украинские защитники отбили атаки врага в 19 км к северо-востоку от города возле Спорного, Раздолевки и Веселого. А минобороны РФ "похвасталось", что российские войска захватили Подгородное (6 км к юго-западу от Соледара), а части ВДВ РФ "окружили город с севера и юга".

Однако, по оценке ISW, российские войска не захватили Соледар, несмотря на многочисленные заявления из российских источников. Отмечается, что информация РФ о наступлении ее войск в городе продолжает вызывать среди российских источников дискуссию о вероятности захвата Бахмута российскими войсками. Некоторые источники начали обсуждать неправдоподобный "крах нынешней украинской обороны и ее отступление в Славянск и Краматорск".

"Российские дискуссии о неизбежном захвате Бахмута и разрушении украинских оборонительных рубежей оторваны от текущих оперативных реалий в районе города, где силы РФ по-прежнему далеки от того, чтобы перерезать украинские наземные коммуникации, необходимые для его окружения. Российские наступательные операции по захвату Бахмута завершились из-за ухудшения оперативных возможностей", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра обороны Анна Маляр отметила, что 10 января под Соледаром Донецкой области продолжались кровопролитные бои. По ее словам, враг несет колоссальные потери, но продолжает массово идти в атаку, пытаясь пробить фронт обороны.

В то же время в сети показали новые спутниковые снимки Соледара и Бахмута. Войска РФ не добились там значительных успехов, однако пожертвовали жизнями тысяч своих солдат и буквально стерли города с лица земли.

