Волгоградскую область атаковали дроны: вспыхнул пожар, россияне заявили о 'падении обломков'. Видео

В ночь на воскресенье, 27 июля, дроны атаковали Волгоградскую область РФ. Взрывы раздавались в частности в поселке Октябрьский. Там вспыхнул пожар на электроподстанции.

Кадры попаданий БПЛА и возгорания в сети публиковали россияне. Тем временем губернатор Андрей Бочаров утверждает, что дроны якобы были сбиты, однако обломки нарушили питание контактной сети железной дороги.

"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий", – написал он.

Пожар на объекте чиновник пока не признал.

Отметим, что в Октябрьском находится железнодорожная станция "Жутово". Она расположена между Волгоградом и Котельниково.

Тем временем аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля в российском Ставрополе прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку украинских дронов.

Целью удара стал завод "Сигнал", который специализируется на производстве радиоэлектроники. В результате атаки были поражены по меньшей мере два корпуса, сообщили наши источники в Службе безопасности Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!