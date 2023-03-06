Волощенко: Бахмут стоит и рубит намерения россиян на дальнейший захват более стратегических городов

В рамках проекта "Орестократия" пообщался с военным, защитником города, Петром "Стоуном" Волощенко. В интервью найдете все: и военный юмор, и реалити о твердолобости врагов, и уверенность в наших воинах, яростно приближающих победу... а также трогательные истории о людях и их трагедиях.

Видео дня

"Стоун" рассказал, как стал крестным отцом и ангелом-хранителем семилетнего Стаса из Бахмута. Для этого нужно было организовать целую спасательную операцию, в которой было привлечено немало подразделений ВСУ. Они неистово рисковали, поскольку пообещали мальчику вывести его. "И это правильно. Нам каждый человек важен", – сказал Петр.

А еще это видео о мощной и одновременно положительной энергетике защитников Бахмута. Пока за нас воюют такие люди, наша победа неотвратима.

Меньше слов. Просто посмотрите это видео.

– Вы сейчас находитесь прямо под Бахмутом. Скажите, пожалуйста, что там происходит?

– В Бахмуте идут страшные бои, враг пытается принести хоть что-то на стол своем бункерном, поэтому атакует с трех сторон. В Бахмуте ничего не меняется: они попробовали сначала с юга зайти, и даже были некоторые успехи, подошли очень близко к стратегической трассе Константиновка – Бахмут, но подтянулась нормальная бригада, с которой мы работаем, и мы им там раздали. Даже уже зашли в их первые окопы, которые они там себе нарыли. На юге более-менее ситуация напряженная, но стабильная. И тогда они опрокинулись на север и там давят достаточно сильно. Они прошли Ягодное и Верховку и чуть-чуть высунулись там клином, не так страшно, как рисовалось на днях на картах. Я говорил и буду говорить: фильтруйте немного информацию, доверяйте тем, кто непосредственно может сказать, что там вообще происходит.

Сейчас ситуация тяжелая, но по приезду генерала Сырского было проведено совещание, и принято решение не отдавать Бахмут. Сейчас уже прибыли подкрепление нам, и техника, боеприпасы есть, и ребята обильно насыпают. У нас есть там довольно хорошие высоты, это Часов Яр, и оттуда открывается полная картина плюс хорошее взаимодействие. Все это в связке дает результат.

Я призываю перестать паниковать, надо доверять тому, что Силы обороны и командование делают все правильно. Бахмут выполняет свою роль стратегически. Волны атак врага там просто разбиваются, там же тысячи погибших, все основные силы они бросили сейчас на этот город-крепость. Уже пошли в ход элитные войска. Сначала они бросали что угодно, а сейчас уже жертвуют дорогим, которое они готовили, возможно, и на Киев. Бахмут – это та крепость, которая рубит их намерения на дальнейшее восхищение более стратегических для них городов и городков. Сейчас все складывается тяжело, но наши силы обороны держат оборону.

– В интернете ходит мем, что россияне могли за два часа взять Польшу и за один день – Берлин, но почему-то пошли на Бахмут и там застряли. По-вашему, в чем символизм Бахмута и для нас, и для орков?

– Здесь сейчас сошлись две сильнейшие армии. Мы показали себя не просто со стороны обороны, но и как удачно контратакующие. Мы тоже используем авиацию, и они от этого в шоке.

Бахмут для нас стратегический, потому что он держит практически всю бахмутскую дугу и выполняет стратегическую задачу – перетянул на себя основные ударные силы противника. Если они уже сейчас бросают морпехов, десантников, это уже какое-то отчаяние во врага, у них закончились окопные войска. Повар хочет показать, что он умеет что-то варить, но пока он зэкам ничего не наварил. "Положил" 20 тысяч, и у нас даже подозрение есть, что они уже начали снимать свои элитные части с африканского корпуса, а возможно даже из Сирии. Мы уже помогаем всему миру, это должны уже все понять, что Украина сейчас играет стратегическую роль по уничтожению зла, которое расползлось не на один наш континент.

Поэтому о Польше и Германии достаточно удачный мем. Я думаю, что так бы и было. Здесь у нас еще такое ходит: "Увидеть Бахмут и умереть". Бахмут как линия обороны отвлекла россиян от попыток и мыслей идти на Харьковщину, идти по более значительным силам на тот же Лиман. Они все сюда подтягиваются и здесь гибнут пачками. На сегодняшний день Бахмут нет смысла оставлять.

– Если бы орки захватили Бахмут, то у них появилась бы перспектива выйти на границы и Луганской, и Донецкой областей, для них это был бы большой шанс. На вашем участке кого сейчас больше: регулярных войск или этих недозеков?

– На наш участок они бросают регулярные войска с поддержкой артиллерии, они уже поняли, что просто так не смогут взять город. Сначала тактика у них была "забросать телами", но тушки обладают таким свойством заканчиваться. Более того, у них стояла цель взять город до конца февраля, но сейчас погода играет в нашу пользу. А когда мы будем готовы железным кулаком и с подготовленными подразделениями пойти в контратаку, я думаю, они уже измучатся и мы их положим в чернозем.

Сейчас они двигаются к самолетику, но вам скажу один секрет, чего они не могут пролезть к самолетику. Самолет – это южные ворота Бахмута. Это въезд из Константиновки в Бахмут, там стоит такой МиГ-17 и они до него хотят долезть и сделать селфи, но пока их "зум" не позволяет этого сделать. Местность опять за нас – самолетик стоит на горе, им нужно преодолеть этот склон. Вы понимаете, там не просто так все там физически просто так выйти на эту высоту невозможно, оно находится под огневым мешком.

Поэтому я хочу подчеркнуть – все эти зарисовки на картах только выглядят довольно угрожающе. Если бы они были не у Бахмута, а у другого места, возможно, пора было думать, как выйти с малейшими потерями, чтобы не попасть в осаду, но город Бахмут стоит на горе. Он напоминает чем-то холмы Печерска. И потому командующий сразу все это взвешивал, приехал начальник штаба, со всеми встретились, переговорили, сверили часы и решили: у врага успехов нет. Удается стабилизировать сверхтяжелую ситуацию сейчас в Бахмуте.

– Есть ли разница в тактике попыток наступления между "поварятами", зэками и между профессиональными военными?

– Да, тактика изменилась, мы наблюдаем, как они уже не на прямых ногах умирают, а в разных положениях. Они пытаются хитрить. Бестолковые зеки быстро заканчиваются, они в основном запускают их на мини поля и пускают, чтобы подсветить наши точки, а затем туда "насыпают". И даже по своим. Поэтому зеки в них выполняют роль живых шахидов или живых GPS, это совсем бесчеловечная тактика. Я думаю, рано или поздно это будет соответствовать их высшему командованию и будет отвечать очень жестко за все эти действия против этих людей.

За зеками следуют регулярные войска, по тактике пытаются заходить, занимать участки. Если их оттуда не выбиваем, то они подтягивают переносные комплексы, подтягивают СПГ, потом заходит какая-нибудь маленькая БРДМ, но наша артиллерия их немного разбирает.

– В последнее время облетела весь мир история с Угледаром, где россияне потеряли 130 танков и боевых машин. Американская пресса пишет, что это проявление недальновидности российского войска, когда они пускают свои танковые подразделения колоннами, которые легко расстреливать. На вашем участке не было таких случаев?

– Они сильно "наступили" на юге, когда заняли Клещиевку. Очень активно двинулись колоннами, и мы даже были в шоке, что происходит? Может, кино пересмотрели? Они вообще вышли на открытую местность, там такой ландшафт, это трасса Константиновка-Бахмут, очень длинная, и они на всю длину растянулись. У наших артиллеристов такой подъем был, врага навалили там, уничтожили столько техники. Они могли по-другому воспользоваться ею более рационально, но где русские и где рациональность.

Там были штурмовики этого повара, и мы пошли на хитрость. Уезжает их танчик, за ним другой – по этим целям с нашей стороны никто не работает. Они начинают подтягивать два танка, четыре беха, затем идут набитые пехотой БТР. Вот здесь уже другое дело. Они заходят в квадрат 333 на 333, и в один момент там просто уже такой концерт Кобзона проходит. Одно удовольствие смотреть. Так они лишились инициативы на южном фланге.

– Есть много информации, что у России не хватает тяжелой техники. Как по вашему направлению?

– На нашем направлении они бросили все, то есть очень много техники они суют и теряют очень много. Сконцентрирован основной удар сейчас здесь. На востоке они лезут по жилым массивам. Там как лунная поверхность, они прямо к фундаменту разрушают все эти постройки. Туда тяжелая техника не может заходить, потому что там развалины и там у них маневров не будет. Мы заставили их выходить в чистые поля. Потому техника лезет, и за счет этого становится легче. Они прорывались с севера, там, где Красногоровка, там они имели успехи, но сейчас это тоже остановилось. На другом участке остановилось там, где они рвались в Лиман. Оттуда все снимают и опрокидывают на Бахмут. Поэтому я думаю, что наши генералы и командование понимают, что если здесь их сейчас добьем, тогда у них не будет вообще тяжелой техники, но ее пока у них хватает.

– Им проще потерять тысячу или две мобиков и зеков, чем огорчить своего верховного бункер-командующего.

– Совершенно согласен. Мы вышли на хороший показатель, была и тысяча и 1080 убитых в сутки, это только подтвержденных. Но вы понимаете, что сейчас будет еще хуже для них, потому что они уже сейчас заходят в пригород, а там уже и сам Бахмут, а мы готовились к уличным боям, у нас там все обустроено. Они попадут в огневые мешки, у нас у ребят есть приборы ночного видения и тепловизоры, работают наши снайперы. Рано или поздно это приведет к тяжелым последствиям по всей линии фронта.

– Сколько гражданских сейчас в Бахмуте?

– Мы с собратьем разрабатывали очень сложные операции, где мы вытаскивали людей, детей, семьи, даже животных. Могу сказать, что в этом адском месте где-то 4 тысячи гражданских и, к сожалению, до ста детей.

– У вас есть объяснение, почему они там остались?

– На каждый период времени обороны Бахмута к нам приходили разные выводы. Один период, потому что не так интенсивно было, потом мы выбили их из Харьковской области и Херсона. В другой период многие волонтеры стали помогать Бахмуту, повезли туда все: печки, обогреватели, газовые плиты, генераторы, старлинки, одежду, еду, открыли сначала один пункт несокрушимости, второй, третий. Есть категория людей, они уже привыкли: "Я здесь умру". Не факт, что они ждут россиян, просто у них отчаяние, с ними нужно больше разговаривать, но, к сожалению, у нас нет на это сейчас времени, у нас все время выходит, чтобы помогать раненым, делать ротацию.

Но хорошо, что людей становится меньше. На той неделе было 7 тысяч, а когда орки пошли вперед, осталось 4 тысячи. То есть люди все-таки выходят по сельским дорогам, мы их вывозим на бронированной технике.

– Я слышал трогательную историю о том, что вы стали крестным отцом для семилетнего мальчика Стаса. Можете рассказать?

– Это была сверхсложная операция, для меня это был особый вызов. Мы объезжали дворы, уже темнело, и усилился обстрел, был сильный гололед. Сложно было передвигаться, мы не смогли проехать одну улицу, потому что там был прилет, выбило такую воронку, и мы вернули в объезд, во второй двор. И попали в этот двор, понимаете, это какая-нибудь судьба. Я выхожу из машины и вижу этого мальчика, который с этой коркой, наполовину обломанный черенок, кирка была шахтерская, и он помогал отцу колоть дрова, которые привезли ребята из ГСЧС.

Я был шокирован тем парнем, он ко мне подошел среди всех, просто подошел и говорит: "Давайте я вам что-нибудь покажу". Повел в крайний подъезд, у них этот дом стоял почти на первой линии обстрела, он побежал туда. А там все было сгорело, все эти кварталы сверху были обжарены. Он меня завел в свою квартиру, там была большая дыра, разбиты перегородки, уже покосился сам бетон перекрытия. И он мне показывает окно, здесь летело, там мы жили. Я с ним познакомился и пообещал: "Стас, я отсюда тебя вывезу", хотя на тот момент мама была против категорически, я честно вам скажу, только из-за этого у меня ребята не поверили. Но я тому ребенку пообещал, что я его вывезу.

Потом мы еще раз туда поехали, недели через три. Я зашел к ним, мы разговаривали под обстрелами, сидели в этой квартире, они были почти одни на весь девятиэтажный дом. Там просто пустота, это выглядит как апокалиптический фильм. Я говорю: "Как вы можете, такова нормальная семья, такой кот у вас, такое все, такие дети". Там еще старший брат у него Леша – хороший, такой скромный парень. Я говорю: "Я вас увезу". Плюс прилетели еще четыре снаряда во двор, это вообще страшные вещи. Пообещали подумать. Я был в шоке, ну как таковое может быть, сколько времени упущено. Мы выходим, мне говорит мой товарищ: "Они не уедут". Тут выбегает за нами вслед отец, кричит: "Я вас прошу, я вам верю, Петр, я буду убеждать женщину, сын хочет, Стасик хочет, я вас прошу, мы вас ждем". Я дал им два дня. Но через два дня у меня не получилось, потому что не было нужного транспорта. Но я нашел бус. За рулем был знакомый, бывший боец из восьмидесятой бригады, он приехал в Константиновку, и оттуда мы поехали на прорыв.

Там была целая операция, задействованы были даже снайперы ССО, летуны, стрелковый батальон, еще два танка, которые нас провели, и два джипа. Я в себя это вложил и мы сделали это дело. Мы врываемся во двор, там уже упал соседний подъезд, прямо на дороге торчал неразорванный снаряд из "Града", был прилет прямо в детскую карусель. Я влетаю в дом, никого нет, окна выбиты, я думаю, что уже погибли. Но смотрю, в окне сидел мой мальчик и кот. Я захожу, у меня это видео есть, потому что начал снимать, а они уже все ждали, в полной темноте в квартире, они уже одеваются, чемоданы готовы. А я задержался на четыре дня. Стас говорит: "Я уже молился".

– Это иллюстрация того, что для нас каждая жизнь важна, она ценность. Вы увезли всю семью или только мальчика?

– Всех: отца, маму, старшего брата, малого и даже кота Маркиза. Нашел им очень хорошую квартиру, уже работа есть, я общаюсь по 2-3 раза с малышом в день. Можете зайти на мою страницу в Facebook или в "ТикТок", я там выкладываю, он мне звонит постоянно, мы разговариваем, я стал его крестным. Я уехал в Черновцы и стал его крестным по-настоящему, как это должно быть. Теперь я его ангел-хранитель до конца.

– История фантастическая. А как люди там жили: магазинов нет, воды нет, тепла нет, пожалуй, и света нет. На что они рассчитывали, то есть перспективы не было никаких, даже если бы они были уверены, что этот район не уничтожат, на что они могли рассчитывать?

– Они рассчитывают только на помощь, которую мы им привозим. Волонтеры, например, в Константиновку привозят то, что они хотят передать, и мы привозим в город оставшимся людям. Мы знаем, где они сидят, в каких подвалах, там есть пункты несокрушимости так называемые с генераторами, и мы им привозим туда.

– К вам приезжал Сырский на передовую. Насколько это мотивирует бойцов, когда командующий целым направлением приезжает и рядом с вами там где-нибудь в окопах, блиндажах ходит?

– Это очень сильно мотивирует. Вот вам результат: юг держится, восток держится, по Бахмуту выровнялась линия.

– Что для вас означает "победа"?

– Не отходить от цели ни в военном плане, ни в политическом, ни на какие компромиссы нельзя идти, только границы 1991 года. Я хочу уехать Симеиз, я знаю, что Крым будет возвращен, и Донбасс будет наш. Нельзя соглашаться ни на какие компромиссы с врагом, нужно идти до конца. Мы сражаемся за наших людей, рано или поздно это все изменится к лучшему, я считаю.

– Последний вопрос, ответ, который хочет знать вся Украина. По вашему мнению, когда наступит победа?

– Когда победа? Уже есть победа. Бахмут доказал, что это очень крепкая армия, очень храбрые люди. Мотивация бешеная, по-доброму яростная, и мы уже никуда отсюда не отступим, мы можем только отходить героями, все это направление показывает, насколько мотивирована наша армия.