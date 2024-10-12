'Вопиющее наступление на СМИ': в США и Евросоюзе отреагировали на смерть журналистки Рощиной во вражеском плену

В Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе отреагировали на смерть в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Убийство девушки – еще одно доказательство репрессий, применяемых к украинцам государством-агрессором России.

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Так, на официальном Telegram-канале Посольства Штатов в Украине в пятницу отметили, что глубоко встревожены смертью Виктории Рощиной во время пребывания под стражей в России. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Москва должна понести ответственность.

"Ее трагическая смерть свидетельствует о продолжающихся похищениях и заключении журналистов Россией, откровенном нападении на свободные СМИ и правду. Россия будет привлечена к ответственности", – говорится в сообщении.

На смерть украинской журналистки отреагировали и в ЕС, подчеркнув, что "шокированы" этим известием. Заявление опубликовала пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Ее судьба – это трагическое напоминание о тысячах людей, задержанных на оккупированных территориях Украины и в России, как и репрессиях, применяемых российскими властями, в том числе в России", – отметили в Евросоюзе.

Там напомнили, что Россия несла полную ответственность за судьбу Виктории Рощиной после того, как она была задержана на оккупированных территориях.

Европейский союз требует "тщательного и независимого расследования, которое как можно быстрее прояснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной".

"ЕС глубоко обеспокоен продолжающейся практикой преследования, запугивания и применения силы Россией против журналистов и других медийщиков, работающих в зоне боевых действий… За нарушение прав человека и злоупотребление против журналистов не должно быть безнаказанности. ЕС подчеркивает решительную настроенность привлечь к ответственности всех исполнителей и сообщников в военных преступлениях, совершенных в связи с захватнической войной России против Украины", – заключают в заявлении пресс-службы.

10 октября стало известно, что украинская журналистка Виктория Рощина, которую россияне взяли в плен год назад, умерла во время этапирования в Москву. По информации ГУР, Виктория была в списках на обмен и должна была скоро быть дома.

Девушка попадала в плен к врагу дважды. В первый раз это произошло в марте 2022 года. Ее задерживали силовики ФСБ РФ в Бердянске, когда она готовила материалы о военных действиях в регионе. Она провела в неволе десять дней.

В августе 2023 года россияне снова задержали Рощину на временно оккупированной территории, откуда она вела репортаж. И только в мае 2024-го Россия признала, что держит журналистку в плену.

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