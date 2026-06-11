Еще есть такой момент.

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В 2022, в 2023, для жирафов - в 2024, еще можно было держаться мысли, что Россия бы не напала на Польшу, потому что ее бы защитило НАТО. Или собственная армия. Или вместе.

По состоянию на 2025-2026 годы ложность этого тезиса очевидна. Да, если бы Россия решила атаковать Польшу, она бы это сделала. Нет, НАТО бы не вмешалась. Нет, польские Вооруженные силы, пусть они и не самые слабые в Европе, не удержали бы. Извините, таковы факты. Вопрос оккупации Польши был бы исключительно делом времени и усилий.

Таким образом, от старой традиции раздела Польши мир спасли два фактора:

1) Россия решила сначала напасть на Украину,

2) Украина - ценой невероятных жертв - дала России по зубам.

Поэтому я, цыпленок, морально не готов слышать никаких разговоров о том, что Украина Польше что-то должна. Ничто, вообще ничто что сделала Польша для Украины не составляет даже малого процента того, от чего Украина за свой счет уберегла Польшу.

Мы можем дискутировать о любых исторических вопросах, но попытка приобщить к сведению счета события последних пяти лет будет в пользу Украины с невероятным перехлестом. Поэтому я, в принципе, только за, но так, чтобы честно и объективно.