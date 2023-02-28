'Вопрос в том, что они могут себе позволить': Игнат объяснил, почему оккупанты не устроили массированную атаку 24 февраля

Россия не нанесла массированного ракетного удара по территории Украины в годовщину начала полномасштабного вторжения не потому, что не хотела, а потому, что, вероятно, "не могла себе этого позволить". Оккупанты просто не успели изготовить необходимое количество ракет для массированной атаки, а прежние запасы ракетных вооружений РФ практически исчерпались.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он отметил, что с сентября украинские силы ПВО сбили около 650 российских ракет, которыми враг пытался атаковать критическую инфраструктуру нашего государства.

По словам Игната, Россия не нанесла массированный ракетный удар по территории Украины 24 февраля, поскольку российские войска, вероятно, "не могли себе этого позволить". Государство-агрессор не успевает восполнять свои запасы ракетных вооружений так быстро, как расходует ракеты.

"Вопрос в том, что они могут себе позволить выпустить по Украине", – отметил Игнат, отвечая на вопрос о причинах, по которым РФ не "отметила" годовщину полномасштабного вторжения массированным ракетным ударом.

Он также сообщил, что сейчас Россия держит в Черном море серьезную корабельную группировку, в которую входят и носители крылатых ракет. Общий залп "Калибров" в настоящее время может составлять свыше 40 ракет. Впрочем, чаще всего государство-агрессор атакует Украину не с моря, а с воздуха.

"Ни разу такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей в Черном море. Речь о 10-15 плюс-минус этих "Калибров". Большинство ракет летело с носителей воздушного базирования, с Ту-95. Поэтому изменение применения и ракет, и "Шахедов", по-видимому, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить в настоящее время. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия", – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

С начала массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру Украины – первую из них враг совершил 11 сентября прошлого года – силы ПВО нашего государства сбили около 650 российских ракет. Также защитники украинского неба обезвредили более 610 иранских дронов-камикадзе.

"Если приплюсовать еще процентов 20-25, то будет количество запущенных ракет по Украине", – отметил Игнат.

Напомним, последнюю атаку по Украине Россия совершила в ночь на 27 февраля, тогда российские войска запустили по нашему государству 14 "Шахедов", силы ПВО сбили 11 из них. Прилеты в ту ночь были зафиксированы в Хмельницком. Во время второй волны запуска дронов-камикадзе в этом облцентре погибли два спасателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, работавшие на месте атаки, когда враг нанес повторный удар.

Также сообщалось, что в Главном управлении разведки рассказали, зачем Россия накапливает штурмовую авиацию у границ Украины. Эти самолеты агрессор собирается использовать на самых горячих направлениях, где оккупанты сейчас пытаются вести наступление и никак не могут добиться стратегических успехов.