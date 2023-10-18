Воронки в несколько метров и поврежденная техника: как выглядит аэродром Бердянска после ракет ATACMS. Спутниковые фото

В сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ ракетами ATACMS. На снимках со спутника хорошо видны места поражения.

Фото Planet Labs, сделанные 18 октября, опубликовали журналисты "Радио. Свобода".

На спутниковых фото, в частности, показано, как сейчас выглядит часть взлетной полосы аэропорта в Бердянске, по которой нанесли удар ВСУ, и где еще два дня назад оккупанты размещали свои военные вертолеты.

Теперь на этом месте остались лишь воронки в несколько метров и поврежденная техника оккупантов.

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Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 17 октября нанесли мощные удары по аэродромам вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.

По данным украинских сил Специальных операций в результате этих атак, кроме взлетных полос, россияне потеряли:

девять вертолетов разных модификаций;

специальную технику, находившуюся на аэродромах;

пусковую установку ПВО;

склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты признали, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и в живой силе.

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