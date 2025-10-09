'Вот буханка, в ней сгорело пять бойцов': оккупант показал 'дорогу смерти' на Сумщине и пожаловался на украинские дроны. Видео

Российский захватчик показал "дорогу смерти" в Сумской области, на которой было ликвидировано немало вражеской военной техники. Он также признался, что по российским машинам отработали украинские дроны.

На кадрах видно сожженную машину "буханка", в которой, по словам оккупанта, погибли пятеро российских солдат. Видео обнародовал журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

"Вот "буханка", в которой ехали наши ребята из 30 МСП. Сгорели пятеро бойцов. Еб*ные х*хляцкие дроны", – рассказал оккупант.

Какова ситуация на Сумщине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки, 8 октября, зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 33 управляемые авиабомбы и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы сорвали продвижение оккупантов на Купянском направлении. Бойцы Сил специальных операций загнали захватчиков в здания, а затем провели зачистку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!