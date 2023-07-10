Воздушная тревога на севере Украины: детали по Киевщине и Черниговщине

Вечером в понедельник, 10 июля, в северных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупредили о ракетной опасности.

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Сигнал тревоги прозвучал в Киевской (без Киева), Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщили на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Внимание! Черниговская, Сумская, Киевская области (без Киева) – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

Мониторинговый канал Monitor написал о работе РЭБ.

В 23:38 в регионах объявили отбой тревоги.

В то же время в ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 10 июля на востоке и частично на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с активностью стратегической авиации противника вдоль восточной границы.

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