Воздушная тревога на севере Украины: детали по Киевщине и Черниговщине
Вечером в понедельник, 10 июля, в северных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупредили о ракетной опасности.
Сигнал тревоги прозвучал в Киевской (без Киева), Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщили на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Telegram.
"Внимание! Черниговская, Сумская, Киевская области (без Киева) – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.
Мониторинговый канал Monitor написал о работе РЭБ.
В 23:38 в регионах объявили отбой тревоги.
В то же время в ВС предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Запорожской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, также 10 июля на востоке и частично на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с активностью стратегической авиации противника вдоль восточной границы.
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