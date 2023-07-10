Воздушная тревога в восьми областях Украины: что известно

Вечером в понедельник, 10 июля, на востоке и частично на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью стратегической авиации противника вдоль восточной границы.

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В небо взлетели бомбардировщики Ту-22м3 армии РФ .Об этом сообщили мониторинговые каналы, которые следят за активностью оккупантов в небе и на земле.

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