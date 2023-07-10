Оккупанты обстреляли Донетчину и убили двух человек. Фото

Утром 10 июля оккупанты вновь открыли огонь по Донецкой области, нанеся поражение двум населенным пунктам – Авдеевке и Острому. В обоих направлениях погибли мирные жители.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Сейчас правоохранители проводят следствие очередного военного преступления России.

По предварительным данным следствия, около 14:40, войска РФ атаковали частный сектор пгт Острое Покровского района. От снарядов погиб местный житель. Также получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, среди которых отец и сын. Всем пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

Уже около 15:00, россияне в очередной раз обстреляли г. Авдеевку, где в собственном доме погиб 54-летний мужчина.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии. От взрывов повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 июля захватчиики вновь атаковали Орехов Запорожской области. Захватчики выпустили по городу несколько снарядов, один из них попал в "пункт несокрушимости", убив на месте супружескую пару волонтеров Ольгу и Виталия Очкас.

А 8 июля оккупанты убили десятерых жителей Донецкой области. Девять погибли от вражеских обстрелов в Лимане и один – в Авдеевке.