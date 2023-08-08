Воздушная тревога на востоке и в центре Украины: есть угроза баллистики

В ночь на вторник, 8 августа, в восточных областях Украины и на Сумщине была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.

Позже угроза распространилась в Кировоградскую и Черкасскую области.

Вскоре после оглашения тревоги мониторинговые каналы написали о взрывах в Краматорском районе Донецкой области. Он был под обстрелом из ЗРК С-300.

Также взрывы прогремели в Запорожском районе и Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ 7 августа обстреляли Покровск в Донецкой области. оккупанты нанесли два удара с минимальной разницей во времени и попали в многоэтажный дом в частности. Есть жертвы среди мирного населения.

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