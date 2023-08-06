Воздушная тревога на юге и в центре Украины: есть угроза ударных БПЛА и ракет

Вечером в субботу, 5 августа, по Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА врага. Сначала ее объявили на юге, а затем и в центральных областях.

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Сейчас угроза "Шахедов" актуальна для Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также тревога распространилась на Одесскую область – там и на Николаевщине ракетная опасность из-за пуска "Калибров".

Еще позже тревога распространилась на Запорожье и Харьковщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

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