Покраснела почти вся Украина: оккупанты запустили 'Калибры' и 'Шахеды'

В ночь на четверг, 13 июля, на севере и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Для севера она возникла из-за пуска врагом "Шахедов", а на юге – из-за вероятности пусков крылатых ракет "Калибр". Позже тревога распространилась почти на все регионы.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы позже подтвердили пуск "Калибров" в сторону Николаевской области. Через Кировоградщину они двигались в сторону Черкасщины, Виннитчины и Житомирщины, а затем на запад страны.

Тревога распространилась на Кировоградскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, а также на Киевщину вместе со столицей, Черкасщину, Виннитчину, Житомирщину и все западные области.

Угроза БПЛА Shahed остается для Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской областей.

Отметим, что в акватории Черного моря в настоящее время присутствует два ракетоносителя с 12 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 12 июля Россия атаковала Черкасщину иранскими дронами-камикадзе. Поражен объект инфраструктуры в Черкасском районе, там вспыхнул пожар.

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