Воздушная тревога на юге Украины: враг запустил ударные БПЛА

В ночь на среду, 13 сентября, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Из-за этого была объявлена воздушная тревога на юге нашей страны.

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В настоящее время есть угроза для Запорожской и Одесской областей. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытия и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно!" – отметили в Одесской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье под вечер вторника, 12 сентября, раздались взрывы. Вероятно, российские оккупанты применили баллистические ракеты.

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