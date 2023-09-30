Воздушная тревога на юго-востоке Украины: есть угроза ударных БПЛА

Вечером в субботу, 30 сентября, в южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас там есть угроза ударных БПЛА, которые запустили российские оккупанты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В настоящее время тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Ударные БПЛА предположительно "Shahed" с Черного моря в направлении Одесской области. Днепропетровская область – работает ПВО по вражескому БПЛА!" – сказано в сообщении.

Позже угроза осталась только для южных регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в субботу, 30 сентября, Россия снова атаковала Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских БПЛА из 40.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!