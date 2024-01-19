По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером пятницы, 19 января, российские захватчики устроили очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed с южного направления. Областями начала распространяться воздушная тревога.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Людей призвали в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

Через несколько минут тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

20:25 Воздушная тревога в Херсонской области; 20:26 Воздушная тревога в Николаевской области", – говорится в сообщении.

Военные сообщили, что "Шахеды" сначала взяли курс через Херсонщину на Николаевщину, а затем начали двигаться на Кировоградщину. Часть БПЛА двигается на Очаков.

В Воздушных силах сообщили о движении еще одной группы вражеских беспилотников из Николаевской области курсом на северо-запад. Потенциально под угрозой Березовский район Одесской области.

В 21:20 сообщили об очередной группе "Шахедов", которая двигается через Херсонскую область в направлении Николаевской.

Другая группа ударных БПЛА из Николаевской области движется по Одесщине в северо-западном направлении.

Вскоре объявили тревогу в Одесской области.

А с юга в Херсонской области двигается четвертая группа "Шахедов" в направлении Николаевской области.

В воздушных силах также предупредили о применении ударных БПЛА в Кировоградской области.

Таким образом, по состоянию на 22:00 по территории Украины двигалось пять групп российских "Шахедов":

Одна группа дронов в Кировоградской области двигалась курсом на север;

Вторая группа в Одесской области летела курсом на северо-запад в направлении Винницкой области;

Третья и четвертая группы в Николаевской области приняли северо-западный курс;

Пятая группа двигалась с юга в Херсонской области в направлении Николаевщины.

Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

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Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты ночью 18 января атаковали Украину "Шахедами" с южного направления. Силы ПВО сбили 22 из 33 дронов-камикадзе типа Shahed.