По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Вечером пятницы, 19 января, российские захватчики устроили очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed с южного направления. Областями начала распространяться воздушная тревога.
Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Людей призвали в случае объявления тревоги направляться в укрытие.
Через несколько минут тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.
20:25 Воздушная тревога в Херсонской области; 20:26 Воздушная тревога в Николаевской области", – говорится в сообщении.
Военные сообщили, что "Шахеды" сначала взяли курс через Херсонщину на Николаевщину, а затем начали двигаться на Кировоградщину. Часть БПЛА двигается на Очаков.
В Воздушных силах сообщили о движении еще одной группы вражеских беспилотников из Николаевской области курсом на северо-запад. Потенциально под угрозой Березовский район Одесской области.
В 21:20 сообщили об очередной группе "Шахедов", которая двигается через Херсонскую область в направлении Николаевской.
Другая группа ударных БПЛА из Николаевской области движется по Одесщине в северо-западном направлении.
Вскоре объявили тревогу в Одесской области.
А с юга в Херсонской области двигается четвертая группа "Шахедов" в направлении Николаевской области.
В воздушных силах также предупредили о применении ударных БПЛА в Кировоградской области.
Таким образом, по состоянию на 22:00 по территории Украины двигалось пять групп российских "Шахедов":
Одна группа дронов в Кировоградской области двигалась курсом на север;
Вторая группа в Одесской области летела курсом на северо-запад в направлении Винницкой области;
Третья и четвертая группы в Николаевской области приняли северо-западный курс;
Пятая группа двигалась с юга в Херсонской области в направлении Николаевщины.
Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.
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Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты ночью 18 января атаковали Украину "Шахедами" с южного направления. Силы ПВО сбили 22 из 33 дронов-камикадзе типа Shahed.
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