Воздушная тревога в большей части Украины: есть угроза обстрела крылатыми ракетами

Вечером во вторник, 27 июня, в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза обстрела крылатыми и баллистическими ракетами.

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Об этом предупредили в воздушных силах Вооруженных сил Украины. Людей призывали оставаться в укрытиях до отбоя тревог.

Ранее, в 22:07, наши военные сообщили, что был зафиксирован вылет трех дальних стратегических бомбардировщиков оккупантов Ту-22м3 с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии. Эти самолеты служат пусковой платформой для ракет Х-22.

В 22:09 в Воздушных силах сообщили о полете крылатых ракет в направлении Запорожья. Также предупредили об угрозе обстрела баллистическими ракетами.

Впоследствии был объявлен отбой ракетной опасности по всем областям, однако почти сразу в Донецкой области предупредили об угрозе обстрела баллистическими ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России вечером 27 июня в очередной раз атаковала Краматорск в Донецкой области. В 19:32 оккупанты нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Есть попадание в общепит. Там было много людей.

Трое мирных жителей погибли, количество раненых возросло до 42 человек.

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