Воздушная тревога в ряде областей Украины: что известно

Вечером во вторник, 25 июля, на севере и юго-востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас в Сумской, Харьковской и Донецкой областях есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

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В Запорожской области военные сообщили о ракетной опасности. Об этом пишут в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах на Харьковщине, там по вражеским дронам работали силы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 25 июля, страна-агрессор РФ атаковала с воздуха столицу Украины. Были применены иранские дроны-камикадзе Shahed, не достигшие целей благодаря успешной работе нашей ПВО.

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