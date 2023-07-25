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Воздушная тревога в ряде областей Украины: что известно
Вечером во вторник, 25 июля, на севере и юго-востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас в Сумской, Харьковской и Донецкой областях есть угроза применения врагом ударных БПЛА.
В Запорожской области военные сообщили о ракетной опасности. Об этом пишут в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Мониторинговые каналы сообщили о взрывах на Харьковщине, там по вражеским дронам работали силы ПВО.
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 25 июля, страна-агрессор РФ атаковала с воздуха столицу Украины. Были применены иранские дроны-камикадзе Shahed, не достигшие целей благодаря успешной работе нашей ПВО.
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