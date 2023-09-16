Воздушная тревога в ряде областей Украины: есть угроза баллистики и ракет

Вечером в субботу, 16 сентября, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Позже добавилась тревога в Запорожской области – там сейчас есть ракетная опасность, говорят военные.

Впоследствии тревога была объявлена и в Донецкой области.

В то же время на Днепропетровщине и Полтавщине в 22:48 объявили отбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ 16 сентября накрыли огнем Берислав Херсонской области. В результате атаки получила ранение 63-летняя женщина.

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