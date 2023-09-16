Войска РФ 16 сентября накрыли огнем Берислав Херсонской области. Вследствие атаки получила ранение 63-летняя женщина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, оккупанты попали в многоквартирный дом, местная жительница была ранена в собственной квартире.

В состоянии средней тяжести ее госпитализировали, медики оказывают ей медицинскую помощь.

В Офисе генерального прокурора заявили, что враг открыл огонь около 14:00. Предварительно установлено, что оккупанты нанесли авиаудар.

Всего вследствие обстрела было повреждено около 15 частных домов.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 сентября РФ атаковала Харьков ракетами "Искандер". Пострадали по меньшей мере пять мирных жителей, от попадания снаряда образовалась семиметровая воронка.

– По данным британской разведки, РФ зимой, скорее всего, возобновит удары по объектам инфраструктуры Украины. Сейчас Москва накапливает запасы крылатых ракет.

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