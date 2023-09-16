Разведка Британии: Россия, вероятно, снова сосредоточит удары на объектах украинской инфраструктуры

Россия, вероятно, сможет создать значительный запас крылатых ракет к зиме, чтобы возобновить удары по объектам украинской инфраструктуры. Ранее Москва заявляла о наращивании темпов производства такого вооружения.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 16 сентября. В ведомстве напомнили, что в период с октября 2022 по март 2023 года РФ наносила дальние удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины.

"Крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ), особенно современные AS-23a KODIAK (Х-101. – Ред.), были в центре большинства этих ударных миссий. Россия использует стратегические бомбардировщики для сброса этих боеприпасов из глубины российской территории", – говорится в сводке.

В британской разведке также отметили, что данные из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года темпы расходов КРВБ сократились, в то время как руководство РФ подчеркнуло усилия по увеличению темпов производства крылатых ракет.

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"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительный запас КРВБ. Существует реальная вероятность того, что зимой Россия снова направит это оружие против объектов украинской инфраструктуры", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Х-101 считаются сложными для ПВО. Оккупанты задают для них сложные траектории, чтобы собирать данные о противовоздушной обороне. Иногда Х-101 разворачиваются на 180 градусов, однако украинские военные эффективно уничтожают такие цели.

– По данным ГУР Минобороны Украины, РФ сейчас может производить около 25 "Калибров" в месяц, 35 единиц Х-101, два "Кинжала" и пять единиц баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М".

– В ОК "Юг" спрогнозировали, что осенью и зимой агрессор, скорее всего, будет применять тактику смешанных ударов, используя "шахеды" и дальнобойные ракеты.

– Зимой отключения света могут длиться по 8-10 часов. Избежать их не удастся даже без новых ракетных ударов по энергосистеме, говорят эксперты. Подробнее читайте в материале.

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