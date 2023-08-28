'Разворачиваются на 180 градусов': Игнат объяснил, в чем сложность сбития российских ракет Х-101

Во время ракетных атак по территории Украины российские оккупанты задают сложные маршруты для своих ракет, чтобы собирать информацию об противовоздушной обороне. В частности, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 иногда разворачиваются на 180 градусов и, следовательно, кардинально меняют свою траекторию.

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Данный тип ракет считается сложным для ПВО, но украинские защитники эффективно уничтожают эти вражеские цели. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне давно используют тактику сложных маневров во время ракетных атак. Таким образом российские оккупанты собирают информацию об украинских средствах ПВО.

"Они запускают ракеты, которые разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону. Это мы уже давно знаем, это не новость. Противник специально это делает, это позволяет ему делать определенный анализ нашей противовоздушной обороны", – рассказал Игнат.

Также он подчеркнул, что ракеты Х-101 могут преодолевать расстояние в тысячи километров, что позволяет программировать для них сложные маршруты. Кроме того, Игнат отметил, что эти ракеты были специально созданы для того, чтобы преодолевать средства ПВО.

"Они могут летать и наматывать круги. Это высокотехнологичное оружие. Эти ракеты специально для того и созданы, чтобы преодолевать противовоздушную оборону", – объяснил Игнат.

Напомним, войска страны-агрессора России во время ночной атаки 28 августа направили ракеты на Полтавскую область и Кривой Рог на Днепропетровщине. В первом случае зафиксирован прилет в промышленную инфраструктуру, во втором – в жилую.

Ранее сообщалось, что Россия ночью 27 августа совершила массированную атаку по Украине с применением крылатых ракет, постоянно менявших траекторию движения. По всей стране с 03:00 воскресенья была объявлена воздушная тревога, которая длилась более трех часов, и в это время в нескольких регионах раздавались взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска в ночь на 28 августа снова атаковали Украину ракетами, запустив их по сложному маршруту и используя ложные цели. Таким образом противник пытается компенсировать дефицит ракет.

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