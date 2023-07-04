Воздушная тревога в ряде областей Украины: есть угроза применения 'Шахедов'

В ночь на вторник, 4 июля, на востоке и севере Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза атаки дронами-камикадзе Shahed.

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Также враг применял баллистическое вооружение.

"Внимание! Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская области – угроза применения баллистики! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – было сказано в сообщении.

Позже на Сумщине и Черниговщине тоже объявили тревогу из-за вероятности применения врагом ударных БпЛА. Она распространилась и на Киевскую область.

Отметим, что на Днепропетровщине сразу после объявления тревоги начали греметь взрывы. Мониториновые каналы писали об обстреле из ЗРК С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля российские террористические войска атаковали ударными дронами Сумы. В результате атаки в центре города поврежден жилой дом, погибли два человека и еще 16 получили ранения.

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