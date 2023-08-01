Воздушную тревогу объявили четвертый раз за день: первые детали

По Украине в 19:35 вторника, 1 августа, начала распространяться новая воздушная тревога. Она стала уже четвертой масштабной тревогой за этот день.

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Краснеть на карте начали южные области, затем – центр и север. Несколькими минутами позже к ним присоединился восток страны.

По состоянию на 19:50 угрозы вражеской воздушной атаки не было только на западе и в Одесской области.

Воздушные Силы ВС Украины уточнили: зафиксирована опасность вражеской атаки ракетами.

Мониторинговые Telegram-каналы писали, что в начале тревоги с южного направления фиксировались воздушные цели, которые могли быть фальш-целями. Однако официальные источники такие детали не сообщали.

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