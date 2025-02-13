Воздушные силы обнародовали первое фото F-16 с боевых вылетов: что видно на подвесках. Фото

В Воздушных силах ВСУ показали истребитель F-16, который работал в районе линии боевого столкновения. На фото можно рассмотреть топливные баки самолета и его вооружение.

Видео дня

Фото F-16 опубликовали в Telegram-канале "Соняшник", который ведут бойцы ВС ВСУ. Детали касательно вооружения истребителя раскрыл украинский военный портал Defence Express.

На снимке можно увидеть под крыльями три подвесных топливных бака. В них может содержаться 3940 литров авиационного топлива, которого с таким пакетом вооружения хватает примерно на 1700 км полета. Это значит, что вылет был долгим, и, судя по всему, на большое расстояние.

"Три подвесных топливных бака, значит самолет ходил на ЛБС, прикрывать ударную группу", – отметили в ВС ВСУ.

Ранее эту задачу выполняли старые самолеты МиГ-29 и Су-27. Теперь же, когда их заменили F-16, они могут широко использоваться для других миссий, например, МиГ-29 – для применения французских высокоточных дальнобойных бомб AASM Hammer.

Под крыльями F-16 можно заметить ракеты "воздух-воздух" малого радиуса действия с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9. Судя по форме оперения, это именно модификация AIM-9X. Ранее в сети уже появились фотографии F-16 с AIM-9, однако более старые модификации, L или M.

На точке подвески на конце крыла находится ракета "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM, которую можно отличить от более старых модификаций благодаря оперению, которое в более современных модификациях имеет форму трапеции, а в старых треугольное.

Самолет несет две AIM-9X и всего одну AIM-120C, хотя его стандартная конфигурация предполагает две ракеты этих типов. Это свидетельствует о том, что одну AIM-120C F-16 уже использовал по цели, как и написали в канале пилотов.

"Также интересной деталью является контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, он уже хоть и "светился" раньше, но он все равно достаточно интересен, так как он объединяет в себе мощную цифровую станцию РЭБ, которая позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы ракетной атаки, в частности путем выявления приближающихся ракет", – добавили в Defence Express.

Как писал OBOZ.UA, Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию истребителей F-16. Об этом 6 февраля заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!