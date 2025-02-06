Украина получила еще одну партию истребителей F-16 от Нидерландов, – Умеров

Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию истребителей F-16. В скором времени они приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

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Об этом 6 февраля заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей Facebook-странице он поблагодарил союзников за доверие, решительность и неизменную поддержку.

"Украинское небо становится более защищенным!.. Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан.

Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше", – сообщил глава МО.

Также он отметил, что Франция поставила нашим военным долгожданные Mirage 2000. Это первые такие самолеты на вооружении Воздушных сил ВС Украины.

Перед этим появление французских истребителей Mirage 2000 в украинском небе анонсировал президент Владимир Зеленский.

А министр обороны Франции Себастьян Лекорню напомнил: о передаче Mirage 2000 президент Франции Эммануэль Макрон объявил 6 июня 2024 года, то есть ровно восемь месяцев назад.

Сколько именно новых бортов Mirage 2000 и F-16 получила Украина, официальные источники не раскрывают.

Напомним:

– Украина получила первые истребители F-16 в июле 2024 года от Нидерландов.

– Официально об их поступлении было объявлено 4 августа 2024-го президентом Владимиром Зеленским.

– Первый боевой вылет украинских F-16 состоялся 26 августа того же года. Тогда самолеты перехватили крылатые ракеты РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время массированной воздушной атаки утром 13 декабря 2024 года украинский пилот F-16 продемонстрировал уникальное мастерство и установил мировой рекорд. За один боевой вылет он уничтожил шесть крылатых ракет. Этот невероятный случай вызвал недоумение даже среди опытных американских инструкторов.

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