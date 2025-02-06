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Украина получила еще одну партию истребителей F-16 от Нидерландов, – Умеров

Дарья Дурова
War
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1,0 т.
F-16

Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию истребителей F-16. В скором времени они приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

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Об этом 6 февраля заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей Facebook-странице он поблагодарил союзников за доверие, решительность и неизменную поддержку.

"Украинское небо становится более защищенным!.. Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан.

Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше", – сообщил глава МО.

Украина получила еще одну партию истребителей F-16 от Нидерландов, – Умеров

Также он отметил, что Франция поставила нашим военным долгожданные Mirage 2000. Это первые такие самолеты на вооружении Воздушных сил ВС Украины.

Перед этим появление французских истребителей Mirage 2000 в украинском небе анонсировал президент Владимир Зеленский.

А министр обороны Франции Себастьян Лекорню напомнил: о передаче Mirage 2000 президент Франции Эммануэль Макрон объявил 6 июня 2024 года, то есть ровно восемь месяцев назад.

Сколько именно новых бортов Mirage 2000 и F-16 получила Украина, официальные источники не раскрывают.

Украина получила еще одну партию истребителей F-16 от Нидерландов, – Умеров

Напомним:

– Украина получила первые истребители F-16 в июле 2024 года от Нидерландов.

– Официально об их поступлении было объявлено 4 августа 2024-го президентом Владимиром Зеленским.

– Первый боевой вылет украинских F-16 состоялся 26 августа того же года. Тогда самолеты перехватили крылатые ракеты РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время массированной воздушной атаки утром 13 декабря 2024 года украинский пилот F-16 продемонстрировал уникальное мастерство и установил мировой рекорд. За один боевой вылет он уничтожил шесть крылатых ракет. Этот невероятный случай вызвал недоумение даже среди опытных американских инструкторов.

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