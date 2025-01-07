Украинский пилот F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет противника и установил рекорд: как все было

Во время массированной воздушной атаки утром 13 декабря 2024 г. украинский пилот F-16 продемонстрировал уникальное мастерство и установил мировой рекорд: за один боевой вылет он уничтожил шесть крылатых ракет. Этот невероятный случай вызвал недоумение даже среди опытных американских инструкторов.

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Историю пилота рассказал бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Массированная воздушная атака началась утром.

Российские войска выпустили около 200 дронов и 94 крылатых ракет. Основной целью украинского пилота стали именно "крылатки", представляющие особую опасность для инфраструктуры и мирного населения.

"Штурман наводки выводит меня на враждебные цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия – значит, ракеты имеют собственный РЭБ – так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под влиянием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и попал – обе цели уничтожены!" – рассказал пилот F-16.

На борту F-16 было всего четыре ракеты класса "воздух-воздух". Первые две целые пилот сбил ракетами средней дальности AIM-120, а затем, сблизившись, применил ракеты ближнего радиуса действия. Все четыре ракеты поразили точно цель.

"Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЭБом", но это им не очень помогло. Первый пуск – цель сбита, второй – тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел своими глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается… Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям собратья на Су-27", – рассказал пилот.

После выполнения первой части задания пилот получил приказ отойти на дежурство. Но на пути к новой зоне он заметил еще одну ракету, которая двигалась в направлении столицы. Ракетного вооружения больше не осталось, оставалась лишь скорострельная авиационная пушка.

"Я понимал, что шансов попасть в летящую со скоростью 650 км+ ракету немного, сначала надо найти ее в небе выровняться по высоте и, с расстояния не более 500 метров, вести огонь на опережение. Да и подлетать поближе крайне опасно – в случае детонации боевой части в 450 кг есть большой риск для самолета, по меньшей мере, влететь в облако обломков", – рассказал военный.

Украинский пилот использовал маневры, которые отрабатывал только на тренажере в США – несколько точных очередей, и цель взорвалась. Как позже выяснилось, под ударом оказались две ракеты, летевшие в так называемой этажерке.

"Ну, собственно, в тот день я, наверное, поставил рекорд. Впрочем, главное – результат! Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем собратьям, которые ушли в вечный полет, так и не дождавшись F-16 в украинском небе", – резюмировал пилот.

Всего за один вылет украинский пилот уничтожил шесть крылатых ракет – четыре ракеты "воздух-воздух" и две с помощью авиационной пушки. Этот результат стал первым подобным достижением для F-16 в мировой истории воздушных сражений.

Когда пилот вернулся на базу, его встречали овациями коллеги и командование воздушных сил. Этот подвиг поразил даже американских инструкторов, тренировавших украинцев.

Несмотря на то, что Украина получила не самые новые модели F-16 без современных радаров и дальнобойного вооружения, наши пилоты уже демонстрируют чрезвычайные результаты. Они превращают эти самолеты в грозное оружие, используя опыт, творческий подход и несокрушимую волю к победе.

"Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы составят закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение Воздушных Сил поступят, скажем, F-35!" – добавил Игнат.

В конце ноября 2024 года премьер-министр Дании сказала, что страна передала Украине шесть истребителей F-16 из запланированных 19. 7 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Предоставленные F-16 уже применены и сбивают российские ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы государства, F-16 показывают себя крайне эффективно при отражении российских ударов. Во время массированной атаки в конце ноября пилоты F-16 уничтожили большое количество крылатых ракет.