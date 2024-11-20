В общей сложности будет 19 самолетов: Фредериксен сказала, когда Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16

Дания уже передала Украине первую партию из шести истребителей F-16 из 19. Ожидается, что следующая партия самолетов будет передана Украине до конца 2024 года.

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Точное количество истребителей, которые будут включать эта поставка, премьер-министр Дании пока не огласила. Об этом она рассказала во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наши планы по F-16 не изменились. Число такое, как всегда. 6 уже доставлен – это первая партия. Мы учим пилотов с августа прошлого года. Потом будет еще одна партия и еще одна. 19 в целом", – отметила Фредериксен.

Стоит отметить, что 19 ноября премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стало усиление оборонного сотрудничества между странами и предоставление нового пакета помощи для Украины.

Мэтте Фредериксен объявила, что Дания выделяет 130 миллионов евро для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Эти средства пойдут на финансирование производства ключевых видов вооружения, в частности, самоходных артиллерийских установок (САУ) "Богдана".

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите в Будапеште 7 ноября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа должна больше поддерживать Украину. И что в этом вопросе она согласна с избранным главой США Дональдом Трампом.

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