Дания готовит новый пакет помощи для Украины: Зеленский встретился с Фредериксен в Киеве. Фото и видео

19 ноября премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стало усиление оборонного сотрудничества между странами и предоставление нового пакета помощи для Украины.

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Об этом лидеры рассказали на совместном брифинге во вторник. Мэтте Фредериксен объявила, что Дания выделяет 130 миллионов евро для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Эти средства пойдут на финансирование производства ключевых видов вооружения, в частности, самоходных артиллерийских установок (САУ) "Богдана".

Она подчеркнула, что украинский опыт чрезвычайно важен, и остальные европейские страны должны учиться на нем.

"Есть многое, чему остальная Европа может научиться у вас, и для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные. линии", – сказала Фредериксен.

Президент Зеленский высоко оценил поддержку Дании, отметив, что она уже предоставила Украине более 20 пакетов оборонной помощи, спасших тысячи жизней.

"В целом, Дания уже предоставила нашей стране более 20 пакетов в оборонном предприятии. И это спасло тысячи жизней в Украине. Мы создали вместе специальную модель развития оборонной промышленности в Украине. Она позволяет другим странам производить инвестиции в производство оружия в Украине. И это артиллерия, наши "Богданы", тоже ракеты. Мы будем дальше развивать такое наше сотрудничество", – отметил президент Украины.

Зеленский также упомянул, что 19 ноября – это символический день, ведь с начала полномасштабной войны прошло 1000 дней.

"Это очень трудный путь, и мы его преодолеваем, потому что с нами – именно такие друзья, как Дания и как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Спасибо личному лидерству Мэтте Фредериксен, ее команде, всему датскому народу за всю поддержку Украины и наших людей", – отметил он.

Глава государства уточнил, что в рамках нового пакета помощи Дания предоставит Украине дополнительные дальнобойные возможности, которые крайне необходимы для укрепления обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на 1000-е сутки полномасштабной войны, 19 ноября, выступил в Верховной Раде, представив План устойчивости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Киевского международного экономического форума в начале ноября Зеленский заявил, что Украина готовит внутренний План усиления – задачу, которую нужно выполнить стране для достижения победы в войне. Одним из его ключевых элементов будет экономический направленный на высвобождение внутренней экономической силы страны.

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